Россияне против продажи алкоголя в жилых домах

95 процентов россиян выступили за запрет размещения точек продаж алкоголя в жилых домах. Таковы данные опроса, проведенного общественным движением "Трезвая Россия". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя проекта Султана Хамзаева.

"Всего в опросе приняло участие 7 тысяч человек. Респондентам было предложено ответить на единственный вопрос: считаете ли вы, что продажа алкогольной продукции в жилых домах должна быть запрещена? 95 процентов из всех опрошенных ответили "да", — рассказал Хамзаев.

В "Трезвой России" отмечают, что за 3 года количество точек по продаже алкогольной продукции в жилой зоне увеличилось втрое. Граждане уверены, что такие места становятся главной причиной роста преступности в районе.

Ранее лидер движения "Трезвая Россия" заявил, что выступает за любую форму ужесточения уголовной ответственности участникам ДТП в состоянии алкогольного опьянения. По мнению эксперта, такие изменения позитивно повлияют на обстановку на российских дорогах.