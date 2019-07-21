Парламентские выборы в Японии проходят при низкой явке

ТОКИО, 21 июля. /ТАСС/. Выборы в верхнюю палату парламента Японии , которые начались в это воскресенье, проходят при меньшей явке, чем аналогичные выборы в 2016 году. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что к 10:00 по местному времени (04:00 мск) явка составила 5,65%, что на 2,27 п.п. меньше, чем три года назад.