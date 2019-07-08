Россияне назвали главные причины развода

Брак должен быть официально узаконен, так считают 77 процентов россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Большинство россиян придерживается мнения о необходимости создания семьи и регистрации отношений — 77%. Особенно актуальна данная точка зрения среди людей в возрасте старше 60 лет (84%)», — отмечают исследователи.

Они также добавляют, что 11 процентов опрошенных придерживаются того же мнения, однако регистрацией брака не является обязательным условием. Так думает молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (17 процентов) и от 25 до 34 лет (18 процентов)

Почти все респонденты заявили, что граница оптимального возраста вступления в брак составляет в среднем 24 года (средняя значение по ответам респондентов, указавших конкретную цифру — 94 процента). Для мужчин данный порог составляет 27 лет.

Более половины опрошенных (56 процентов), отвечая на вопрос о разводе, считают, что принимать решение о разводе или сохранении семьи стоит исходя из конкретной ситуации. Почти треть (30 процентов) считают, что нужно разводиться, когда семья фактически распалась, а 10 процентов категорически против разводов.

ВЦИОМ также назвал причины, способным повлиять на решение об отмене развода. Это невозможность «поделить» общих детей (34 процента) и материальная зависимость одного из супругов (25 процентов).

Почти половина опрошенных заявили, что одни из главных причин для разводов являются отсутствие работы и возможности прокормить семью (46 процентов), а 22 процента заявили о расторжении брака на почве измены и ревности одного из супругов, еще 21 процент — эгоизм и непонимание со стороны супругов. Мнения, что никто из родителей не сможет в одиночку воспитать ребенка хорошо, придерживаются 15 процентов респондентов, пишет «ТАСС».

Ранее во ВЦИОМ выяснили, что каждый третий не любит целоваться. Однако любителей целоваться оказалось больше половины населения России.