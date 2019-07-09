Более половины россиян одобряют официальный брак

Три четверти россиян убеждены в необходимости официально регистрировать свои отношения. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.

"Отношение к браку за последние два года практически не изменилось — большинство россиян придерживается мнения о необходимости создания семьи и регистрации отношений", — отмечает ВЦИОМ.

Также сообщается, что поход в ЗАГС важнее для людей старшего поколения. Для современной молодежи штамп в паспорте преимущественно не имеет большого значения.

Основными поводами для расставания опрошенные называют бедность, отсутствие работы и невозможность прокормить семью.

Напомним, что столичные ЗАГСы до 13 июля продолжают проводить акцию ко Дню семьи, любви и верности.