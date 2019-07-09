Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более половины россиян одобряют официальный брак 

Москва24 + ещё 21 2 часа назад
Фото: ТАСС
Три четверти россиян убеждены в необходимости официально регистрировать свои отношения. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.
"Отношение к браку за последние два года практически не изменилось — большинство россиян придерживается мнения о необходимости создания семьи и регистрации отношений", — отмечает ВЦИОМ.
Также сообщается, что поход в ЗАГС важнее для людей старшего поколения. Для современной молодежи штамп в паспорте преимущественно не имеет большого значения.
Основными поводами для расставания опрошенные называют бедность, отсутствие работы и невозможность прокормить семью.
Напомним, что столичные ЗАГСы до 13 июля продолжают проводить акцию ко Дню семьи, любви и верности.
Москва24: последние новости
Московские предприниматели назвали самые востребованные городские сервисы для бизнеса ВЦИОМ: 29% москвичей готовы отдать голос за провластного кандидата В Минздраве рассказали, от чего умирают женщины в России
Социология , Общество , ВЦИОМ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оливер Стоун взял интервью у Путина об Украине12
Давят на психику: Как крадут деньги у россиян2
Зеленский изменил отношение к русскому языку10
Малахов упрекнул Зеленского62
Россия готовит санкции против Грузии241
Видео
00:39
Депутат разглядела операцию ВСУ в Донбассе из космоса
Политика
02:31
Вован и Лексус разыграли премьера Северной Македонии
Общество
00:20
В деле башкирской кассирши возник неожиданный поворот
Криминал Происшествия
04:56
Кадыров о грузинском журналисте: «Мразь и подонок»
Политика
02:25
В центре Тбилиси начались столкновения
В мире Кавказ
00:20
Белоруссия уличила Россию в обмане
В мире СНГ
01:31
На «Эхе Москвы» поиздевались над погибшими подводниками
Общество
04:56
Оскорбившего Путина ведущего «Рустави 2» наказали
Кавказ В мире
10:01
Пока вы не уснули: Зеленский сделал предложение Путину
В мире
01:11
США показали кабину секретного бомбардировщика B‐2
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение