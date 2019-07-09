Опрос: почти половина россиян не поддерживает идею с запретом смартфонов в школе

Почти половина россиян выступают против запрета смартфонов в школе, более 80% респондентов считают, что мобильный телефон необходим для постоянной связи с ребенком. Такие выводы следуют из имеющихся в распоряжении ТАСС данных опроса проекта Дети Mail.ru

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей высказала мысль, что, возможно, нужно запретить ношение мобильных телефонов в школы, в частности потому, что нет необходимых для их хранения условий. При этом она отметила, что проблема использования в школах телефонов является деликатной, ее нельзя решить жесткими запретительными мерами. Она сказала, что, возможно, нужно создать условия для хранения телефонов, но в класс их не брать.

"Что касается возможного запрета смартфонов в школе, 43% родителей против такой идеи. Чуть меньше россиян — 38% — считают, что смартфоны можно запретить, однако использование кнопочных телефонов необходимо оставить. Против всех видов мобильных устройств выступил каждый десятый родитель — 12%", — говорится в материалах исследования. При этом 7% респондентов затруднились с ответом.

Опрос также показал, что 84% россиян разрешают своим детям брать в школу мобильный. Большинство — 87% — уверены, что он нужен для постоянной связи с ребенком, а всего 7% относятся к смартфону, как к обязательной части современной жизни. При этом 50% опрошенных все же полагают, что телефоны мешают учебе.

Почти треть респондентов — 35% — отметили, что в школах, в которые ходят их дети, ученикам разрешают пользоваться мобильными. У 52% — смартфоны разрешены только на переменах. Для учебных целей телефоны можно использовать на уроках у детей 4% опрошенных.

Анонимный опрос проходил c 5 по 7 июля 2019 года среди 10 049 пользователей проекта Дети Mail.ru.