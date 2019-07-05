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Россияне назвали лучшие города для свиданий 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: SHUTTERSTOCK.COM
Поцелуев мост в Петербурге, Беседка ветров в Гурзуфе и смотровая башня в Сочи. Какие места россияне считают наиболее подходящими для свиданий?
За Петербург проголосовали 17% участников опроса, проведенного сервисом бронирования отелей Tvil.ru. Самым романтичным местом в городе стал Поцелуев мост, который, кстати, к поцелуям отношения не имеет — он назван в честь купца Поцелуева.
По 17% голосов также получили Платан Дункан в Ялте и Беседка ветров в Гурзуфе.
Лидером рейтинга стала смотровая башня на горе Ахун в Сочи, получившая 22% голосов.
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Социология , Общество , Санкт-Петербург
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