Опрос: россияне разочаровались в магии, гипнозе и гаданиях

С 90-х годов прошлого века скептически настроенных россиян стало примерно вдвое больше. Так, предсказателям не верят 42% россиян, тогда как в 1990 году таковых было лишь 21%. Лишь треть соотечественников (31%) считают, что предсказания судьбы точны и реальны, в то время как четверть века назад доверяли им почти половина россиян (48%).

При этом, если раньше каждый третий (33%) не верил в колдовство и в способность наводить порчу, то сейчас почти каждый второй (47%) уверен, что такое невозможно.

Больше всего, отмечает ВЦИОМ, пошатнулась вера в лечение с помощью гипноза. Раньше возможность избавиться от болезней таким образом допускали 63% сограждан, сейчас их только 22%. За минувшие годы тех, кто не верит в целительные возможности гипноза, стало в четыре раза больше.

Ранее, как писал News.ru, депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрили штрафы для гадалок и попрошаек. Теперь те, кто предлагает людям «позолотить ручку» и узнать будущее, будут платить от 4 до 5 тысяч рублей за свои приставания.