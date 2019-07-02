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Опрос: россияне разочаровались в магии, гипнозе и гаданиях 

News.ru + ещё 25 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Жители России стали более скептично относиться к сверхъестественному и меньше доверять целителям, предсказателям и гадалкам. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, которые обнародовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
С 90-х годов прошлого века скептически настроенных россиян стало примерно вдвое больше. Так, предсказателям не верят 42% россиян, тогда как в 1990 году таковых было лишь 21%. Лишь треть соотечественников (31%) считают, что предсказания судьбы точны и реальны, в то время как четверть века назад доверяли им почти половина россиян (48%).
При этом, если раньше каждый третий (33%) не верил в колдовство и в способность наводить порчу, то сейчас почти каждый второй (47%) уверен, что такое невозможно.
Больше всего, отмечает ВЦИОМ, пошатнулась вера в лечение с помощью гипноза. Раньше возможность избавиться от болезней таким образом допускали 63% сограждан, сейчас их только 22%. За минувшие годы тех, кто не верит в целительные возможности гипноза, стало в четыре раза больше.
Ранее, как писал News.ru, депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрили штрафы для гадалок и попрошаек. Теперь те, кто предлагает людям «позолотить ручку» и узнать будущее, будут платить от 4 до 5 тысяч рублей за свои приставания.
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Социология , Общество , ВЦИОМ
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