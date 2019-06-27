В России придумали новый способ борьбы с теневой экономикой

Минэкономразвития рассматривает возможность введения системного контроля доходов и расходов физических лиц с целью борьбы с теневой экономикой, сообщила замдиректора департамента инвестиционной политики министерства Бэлла Панина.

«Мы предполагаем предложить — мы сейчас готовим доклад по легализации бизнеса к Госсовету — рассмотреть возможность введения системы контроля над расходами, соотношение контроля доходов и расходов», — приводит ее слова РИА «Новости».

Панина назвала этот вопрос «трепетной темой», подходить к которой нужно «очень аккуратно». Она предупредила, что такие меры поддержат не все.

«Но первый шаг выявления теневого дохода — это контроль соотношения доходов и расходов», — добавила замглавы департамента МЭР.

Раскрыть подробности представитель Минэкономразвития отказалась, добавив только, что «идея сырая».

Ранее сообщалось, что российские банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы — в пределах 1 тыс. рублей. В случае отказа карта клиента блокируется.