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В России придумали новый способ борьбы с теневой экономикой 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 3 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Минэкономразвития рассматривает возможность введения системного контроля доходов и расходов физических лиц с целью борьбы с теневой экономикой, сообщила замдиректора департамента инвестиционной политики министерства Бэлла Панина.
«Мы предполагаем предложить — мы сейчас готовим доклад по легализации бизнеса к Госсовету — рассмотреть возможность введения системы контроля над расходами, соотношение контроля доходов и расходов», — приводит ее слова РИА «Новости».
Панина назвала этот вопрос «трепетной темой», подходить к которой нужно «очень аккуратно». Она предупредила, что такие меры поддержат не все.
«Но первый шаг выявления теневого дохода — это контроль соотношения доходов и расходов», — добавила замглавы департамента МЭР.
Раскрыть подробности представитель Минэкономразвития отказалась, добавив только, что «идея сырая».
Ранее сообщалось, что российские банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы — в пределах 1 тыс. рублей. В случае отказа карта клиента блокируется.
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Социология , Минэкономразвития , РИА Новости
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