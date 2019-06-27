Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне назвали свои слабости 

Lenta.ru 38 минут назад
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Россияне назвали вещи, от которых они не готовы отказаться ни при каких условиях. Об этом стало известно из результатов опроса «Ромира», передает РИА Новости.
Выяснилось, что более 40 процентов россиян не могут представить себя без мобильных телефонов, а треть граждан — без интернета, причем среди молодых россиян (18-24 года) доля этого варианта ответа составила 68 процентов.
Кроме того, 28 процентов опрошенных заявили, что ни при каких условиях переехали из России в другую страну в качестве места постоянного проживания. Четверть россиян оказались неготовы отказаться от просмотра телевизора. Почти каждый пятый респондент назвал своей слабостью потребление мяса и возможность ездить на автомобиле.
Шоколад оказался жизненно необходимым товаром для 23 процентов опрошенных, а от сигарет не смогут отказаться 14 процентов граждан (22 процента среди мужчин и семь процентов среди женщин). Каждый восьмой россиянин ни за что не отказался бы от секса, сказано в исследовании.
Во всероссийском опросе приняли участие полторы тысячи респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающие в городах и в сельской местности во всех федеральных округах страны.
Последние новости
Россию восстановили в ПАСЕ Опубликованы первые показания сестер Хачатурян Россия продлила санкции против Украины, США и Евросоюза
Комментарии3
Социология , Общество , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта дата встречи Путина и Трампа6
Украинцев призвали пить вино ради спасения Грузии14
Почему на Армии-2019 демонстрируются «старые» новинки
Иран обвинил Трампа в подготовке «преступления XVIII века»90
В «Википедии» произошел сбой
Видео
04:02
Так не будет. Климкин ответил на ноту России
В мире Украина
04:54
Названа причина массовой гибели рыбы на Байкале
Экология Общество
00:48
В Венесуэле предотвратили убийство Мадуро
В мире
05:02
Делегация Украины покинула ПАСЕ
В мире Украина
03:42
Грузия нашла замену российским туристам
В мире СНГ
00:44
Стала известна новая должность Евкурова
Политика
05:16
Рогозин высмеял условия возвращения России в ПАСЕ
Политика
05:16
ПАСЕ вернула полномочия России
Политика
00:41
Российский дрон-камикадзе показали в действии
Армия Оружие
03:39
«Полная задница». Крымский мост предложили разобрать
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение