Россияне назвали свои слабости

Россияне назвали вещи, от которых они не готовы отказаться ни при каких условиях. Об этом стало известно из результатов опроса «Ромира», передает РИА Новости.

Выяснилось, что более 40 процентов россиян не могут представить себя без мобильных телефонов, а треть граждан — без интернета, причем среди молодых россиян (18-24 года) доля этого варианта ответа составила 68 процентов.

Кроме того, 28 процентов опрошенных заявили, что ни при каких условиях переехали из России в другую страну в качестве места постоянного проживания. Четверть россиян оказались неготовы отказаться от просмотра телевизора. Почти каждый пятый респондент назвал своей слабостью потребление мяса и возможность ездить на автомобиле.

Шоколад оказался жизненно необходимым товаром для 23 процентов опрошенных, а от сигарет не смогут отказаться 14 процентов граждан (22 процента среди мужчин и семь процентов среди женщин). Каждый восьмой россиянин ни за что не отказался бы от секса, сказано в исследовании.

Во всероссийском опросе приняли участие полторы тысячи респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающие в городах и в сельской местности во всех федеральных округах страны.