Подсчитано, сколько россиян проведут отпуск на даче

Ах, деревня. Оказывается, на заграничные курорты в этом году отправится не так уж много наших соотечественников.

В начале июня специалисты сервиса путешествий Туту.ру провели опрос среди потенциальных туристов. Более трех тысяч человек поделились своими планами на летний отдых — и результаты опроса оказались довольно неожиданными.

Всего 4 процента из всех респондентов ответили, что поедут с экскурсиями по заграничным городам. 6 процентов признались, что им нет ничего милее походной романтики: костер, палатка, рыбалка или горы. Чуть больше человек — 7 процентов опрошенных — сказала, что поедут путешествовать по России. Ведь у нас так много прекрасных городов, которые стоит посетить!

Традиционно на море решили поехать 26 процентов опрошенных: 12 процентов выбрали российские курорты, остальные поедут нежиться на заграничных пляжах.

Пока получается, что путешествовать планируют всего 43 процента участников опроса — меньше половины. А что же остальные? А остальные останутся дома. Причем 14 процентов опрошенных заявили, что летнего отпуска у них нет. А будет, может быть, осенью или зимой, не в сезон. Еще 18 процентов решили отпуск провести дома. Ну а что? Ремонт, например, сам себя не сделает. А если дом — это Сочи, например, то к чему куда-то уезжать.

Но самым популярным местом для отдыха этим летом оказались… дача и деревня! Там решили провести отпуск 25 процентов опрошенных, и это абсолютный фаворит сезона. Правда, причины такого решения специалисты не разглашают. Может быть, путешествия надоели, а может, экономить приходится.