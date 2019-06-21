Названы города с самыми дорогими выпускными платьями

Средняя цена выпускного платья в России в 2019 году увеличилась на 11,1% по сравнению с предыдущим годом и достигла 4 тысяч рублей; самый дорогой наряд можно найти в Воронеже, а наиболее дешевый — в Ижевске , сообщили РИА Новости в сервисе для размещения объявлений "Авито".

Сервис отмечает, что спрос на выпускные платья в России за год увеличился на 8%, причем он вырос в 18 крупнейших городах. "На растущий спрос не повлияло и увеличение стоимость платьев на 11,1% (до 4 тысяч рублей) в целом по стране и в 22 из 23 городов. Единственным исключением стал Волгоград , где цена снизилась на 2,9%", — отметили в "Авито".

В Воронеже платье для выпускного можно, согласно данным сервиса, приобрести в среднем за 5,4 тысячи рублей — это самый большой показатель среди исследованных городов. Праздничный наряд в Москве стоит 4,9 тысячи рублей, в Краснодаре и в Ростове-на-Дону — 4,6 тысячи. Стоимость платья в Саратове — 3,9 тысячи рублей, в Самаре — 3,7 тысячи рублей.

В свою очередь самое недорогое платье можно найти в Ижевске: в этом городе стоимость составляет 2 тысячи рублей. Платье в Екатеринбурге стоит чуть дороже — 2,2 тысячи рублей, в Челябинске — 2,3 тысячи рублей. Платье для выпускного в Барнауле можно приобрести за 2,7 тысячи рублей, в Тольятти и Тюмени — за 2,8 тысячи, в Уфе — за 2,9 тысячи, в Санкт-Петербурге — за 3,1 тысячи рублей.

Сервис отмечает, что выпускницы и их родители увеличивали активность в поиске платьев на "Авито" по мере приближения выпускного: число поисковых запросов росло с начала года и достигло пика 12 мая. Высокая активность сохранялась до 20 мая, а затем пошла вниз. "Таким образом, аналитики "Авито" обнаружили, что большинство старшеклассниц купили платья примерно в течение недели — за месяц до выпускного", — сообщили в сервисе.

По оценке "Авито", российские выпускницы чаще всего ищут платья маленького размера: ими по стране интересуется почти каждая вторая покупательница (46%). "Однако наиболее сильная конкуренция между выпускницами наблюдается за наряд самого большого размера (XXL)", — добавили в пресс-службе сервиса.