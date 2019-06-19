Россияне рассказали об отношении к школьным выпускным

Большинство россиян воспринимают школьный выпускной как своеобразный рубеж, после которого ребенок становится взрослым человеком, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В рамках опроса социологи ВЦИОМ спросили у россиян, каким они помнят свой школьный бал и как изменились выпускные торжества за последние 15-20 лет.

Результаты показали, что свой выпускной отмечали 82% россиян, еще 67% респондентов были и на вручении аттестатов, и на следовавшей за ним неофициальной церемонии. Не было выпускного у 13% опрошенных, а у 23% опрошенных уже есть дети или внуки, окончившие школу в последние пять лет.

Сравнивая современные выпускные балы с теми, что были 15-20 лет назад и ранее, 49% россиян отмечают, что сейчас торжества стали более праздничными и веселыми. Чаще всего об этом говорят женщины (57%). Между тем, противоположного мнения придерживается 24% опрошенных, чаще всего 25-34-летние (36%). В то же время неоднозначны мнения относительного того, насколько регламентированы выпускные балы. Так, 31% респондентов говорят, что сегодняшние выпускные вечера носят более официальный характер, еще 31%, напротив, заявляет об их большей неформальности.

Вместе с тем, 83% тех, кто окончил школу более 15 лет назад, считают, что сегодня выпускные балы более роскошные и дорогостоящие. Данной точки зрения чаще всего придерживаются женщины (86%) и люди старшего поколения (86%). Среди этих аудиторий также чаще всего распространено мнение об излишней дороговизне современных выпускных балов (72% и 81% соответственно). В целом же так думают 67% опрошенных. Не согласны с ними 16% наших респондентов, в том числе 30% мужчин и 65% молодежи от 18 до 24 лет.

О необходимости быть строже к выпускникам во время выпускных торжеств заявляют 59% россиян. Не согласны с этим 32%.

Также из опроса следует, что выпускной бал большинство россиян «воспринимают как своеобразный рубеж, после которого ребенок становится взрослым человеком (66%)».

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 16 июня посредством телефонного интервью среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.