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Исследование: четверть россиян выступают против сожительства 

RT на русском 41 минуту назад
Фото: © pixabay.com
Специалисты из Института социально-политических исследований РАН выяснили, как россияне относятся к внебрачному союзу. С результатами опроса ознакомился RT.
Около 25% россиян негативно относятся к сожительству (когда пара проживает вместе, но не состоит в официальном браке).
Отмечается, что с 2013 года доля тех молодых людей, которые считают «совершенно недопустимым» внебрачную совместную жизнь, увеличилась, тогда такое мнение высказывал каждый пятый респондент.
Допустимость внебрачного союза до рождения ребёнка считают приемлемым 48% опрошенных.
При этом 27% респондентов считают внебрачный союз нормой.
Независимо от отношения к сожительству, большинство опрошенных считают, что внебрачный союз не имеет решающего влияния на формирования семей в целом. О «позитивном» влиянии совместной жизни вне брака на семейную ситуацию в современной России высказались 23% респондентов.
Около трети считают, что сожительство негативно влияют на семейную сферу и воспитание детей.
Опрос молодёжи из 19 регионов страны проводился с 2013 по 2018 годы.
Ранее Росстат выяснил, в каком возрасте россияне женились и выходили замуж в 2018 году. Чаще всего россияне вступали в брак в возрасте 25—34 лет.
RT на русском: последние новости
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Социология , Росстат , РАН
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