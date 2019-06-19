«Ромир»: россияне в мае стали покупать меньше шоколада и кофе

Индекс "Кофе с молоком", отражающий объемы покупок россиянами шоколада, кофе, молока, бутилированной воды и динамику цен на них, в мае 2019 года снизился на 2,1% относительно апреля: россияне предпочитали покупать продукты, присущие дачному сезону, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Индекс "Кофе с молоком" в мае продолжил снижение, начавшееся месяцем ранее. Так, значение "Кофе с молоком" в последнем весеннем месяце опустилось до отметки в 943 процентных пункта, что на 2,1% меньше, чем в апреле", — говорится в исследовании.

Президент "Ромира" Андрей Милехин отметил, что такое поведение индекса для мая типично. "Это пора длинных праздников, традиционно связанных с началом дачного сезона. А это значит, что на смену так называемым простым удовольствиям в виде кофе с молоком и шоколадом приходят удовольствия альтернативные, например, такие как пиво и шашлык", — добавил Милехин, слова которого приводятся в сообщении.

Сокращение индекса в месячном выражении связано, в первую очередь, со снижением приобретения всех составляющих индекса, кроме воды. Так, покупки воды выросли на 1,5% к апрелю, шоколада — снизились на 6,5%, молока — на 3,5%, кофе — на 1,1%. По сравнению с апрелем цены на воду в РФ мае уменьшились на 4,3%, молоко подешевело почти на 1%. В то же время кофе стал дороже на 1,5% процента, шоколад — на 4,1%.

По сравнению с маем 2018 года индекс вырос на 4,4%. В мае текущего года россияне увеличили в годовом выражении покупки кофе (на 6,7%) и молока (на 6,4%), однако снизили покупки шоколада (на 2,1%) и воды (на 11,7%). При этом кофе за год подешевел на 2,6%, остальные составляющие индекса подорожали: шоколад — на 0,4%, молоко — на 2,1%, вода — на 8,5%.

Базой для расчета индекса "Кофе с молоком" являются цены и объемы потребления кофе, молока, бутилированной воды и шоколада — продуктов, в целом не являющихся товарами первой необходимости. Индекс рассчитывается на основе данных скан-панели домохозяйств "Ромира", а это исследование базируется на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с населением более 10 тысяч человек.