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Россияне смогут обменять мусор на пиво 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Торговая сеть «Магнит» начнет прием алюминиевых банок и пластиковых бутылок совместно с пивоваренной компанией AB InBev Efes, говорится в сообщении компании.
В обмен на тару можно будет получить 10 процентов скидки на пиво «Белый медведь». Также первые покупатели смогут получить в подарок брендированные эко-сумки.
Для приема тары в супермаркетах установят специальные пандоматы, которые будут распечатывать купоны на скидку. Пилотный проект запустят в шести магазинах сети.
Ранее сообщалось, что четверть россиян старается повторно использовать пластиковые пакеты, 41 процент это делают иногда, а 32 процента всегда берут новые пакеты, они делают это ради экономии.
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