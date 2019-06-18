Россияне высказалиcь о способности отцов ухаживать за детьми

Порядка трети россиян считают, что отцы могут вести хозяйство и справляться с воспитанием детей не хуже матерей, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Исследование показало, что представления россиян о роли отцов в обществе за два года изменились несущественно: большинство опрошенных (70% в 2019 году и 72% в 2017 году) убеждены в способности отцов ухаживать за детьми и вести домашнее хозяйство не хуже женщин, передает РИА «Новости».

Чаще других такое мнение разделяют женщины (71%) и молодежь от 18 до 24 лет (90%).

При этом 58% россиян (против 56% в 2017 году) не считают нормальной ситуацию, когда после рождения ребенка отец ухаживает за новорожденным, а мать выходит на работу. Среди опрошенных такое мнение чаще всего разделяют мужчины (62%).

Семьи с «нетрадиционным» распределением ролей отца и матери встречаются редко — только у 10% опрошенных в окружении есть семьи, в которых отец занимается домашним хозяйством, а мать зарабатывает деньги. 65% россиян и вовсе не знакомы с такими семьями.

Большинство опрошенных женщин (65%) и мужчин (55%) высказались против того, чтобы отцы уходили в отпуск по уходу за ребенком. Напротив, 42% мужчин согласились бы взять на себя уход за новорожденным вместо жены.

Однако мнения россиян относительно роли отца как основного кормильца семьи неоднозначны. Так, 48% опрошенных считают отца основным «добытчиком» в семье, но 47% не считают эту роль для мужчины важнее роли воспитателя своих детей (в 2017 году с этим согласились 46%).

В сравнении с 2017 годом, выросла доля тех, кто считает, что отношения между отцами и детьми стали более доверительными, чем это было 50 лет назад (47% в 2019 году против 44% в 2017 году).

Опрос также показал, что россияне считают особенно важным участие отца в воспитании в ребенке таких качеств, как уважение к женщине (33%), ответственность и умение держать слово (27%), мужество и отвага (24%), трудолюбие (20%).

Большинство граждан России разделяют мнение, что при конфликтах между супругами недопустимо ограничивать общение между ребенком и отцом (90% в 2019 году и 88% в 2017 году).

По мнению большинства опрошенных россиян (62%), СМИ не способствуют развитию ответственного отношения молодежи к отцовству.

«Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 14 июня 2019 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1 тыс. 600 респондентов.

Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам.

Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

«Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ», — прокомментировал данные опроса директор по работе с органами государственной власти Кирилл Родин.

Ранее в России предложили ввести декретный отпуск для мужчин.