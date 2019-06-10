Названо число удовлетворенных жизнью россиян

Почти половина россиян в целом удовлетворены своим уровнем жизни (49 процентов). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает ТАСС.

Согласно исследованию, еще 28 процентов опрошенных заявили, что уровень жизни устраивает их отчасти. О недовольстве жизнью высказались 22 процента респондентов.

Большая часть опрошенных оценили материальное положение своей семьи как среднее (61 процент). Еще 14 процентов отметили, оно выше среднего. Четверть респондентов (25 процентов) отметили, что их материальное положение плохое.

Исследователи также отмечают улучшение социального самочувствия в мае. Так, 54 процента россиян в этом месяце оценили экономическую ситуацию в России как среднюю, 13 процентов дали оценку «выше среднего», еще 28 — «ниже среднего».

Опрос был проведен в мае 2019 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет.

В апреле россияне назвали необходимую для «достойной жизни» зарплату. По мнению опрошенных, размер достойной заработной платы в России начинается от 50 тысяч рублей. О достойном уровне своего дохода заявили 24 процента опрошенных.

В набор благ, которые определяют качество жизни, вошли дом или квартира, автомобиль, доступ к хорошему лечению и обучению, качественное питание, занятия спортом или хобби, посещение культурных мест, а также возможность путешествовать.