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ВЦИОМ: армия и флот вызывают гордость у каждого пятого россиянина 

РИА Новости + ещё 17 1 час назад
Фото: РИА Новости
Армия и флот вызывают гордость у каждого пятого россиянина (20%), еще 8% гордятся развитием спорта в стране и победами спортсменов, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным исследования, для 7% поводом для гордости служит внешняя политика и то, как другие страны относятся к России. Деятельность президента РФ Владимира Путина вызывает чувство гордости у 6% россиян.
При этом, как указано в опросе, для 5% Россия — это сильная, независимая, непобедимая, великая страна, в свою очередь еще 4% гордятся активной и инициативной молодежью и подрастающим поколением.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 9 июня. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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Социология , Общество , Владимир Путин , ВЦИОМ
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