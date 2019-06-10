Соцопросы предлагают защитить от обвинений в экстремизме

Социологические опросы про экстремизм предлагают защитить от обвинений в экстремизме и подобном толковании их научной деятельности. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении в июне.

Автором инициативы выступил депутат Госдумы о КПРФ Валерий Рашкин . В пояснительной записке он приводит пример: в декабре 2017 года Старооскольский городской суд приговорил к 2,5 годам колонии студента юрфака Воронежского экономико-правового института Александра Крузе за то, что он разместил в социальной сети опрос для своей дипломной работы на тему: «Экстремизм в современных условиях: международные аспекты противодействия». Он опубликовал несколько картинок, и под ними был опрос о мнении людей. В результате самого студента признали виновным в экстремизме.

Такие ситуации необходимо исключить, убежден депутат Валерий Рашкин, так как проведение социологического исследования необходимо всего лишь для снятия среза общественного мнения: «социолог при проведении исследования не является самостоятельным действующим лицом».

Рашкин напомнил, что проведение социологических исследований являются законным видом деятельности, имеющим большой общественно-политическое значение.

Правительство РФ законопроект не поддержало. В отзыве кабмина отмечено, что само по себе проведение соцопросов «не может образовать состава преступлений, предусмотренных статьями УК РФ 282-й — „Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства“ и 282.1 — „Организация экстремистского сообщества“.

В отзыве подчеркивается: чтобы подобный состав был, нужно, чтобы у проводящих такие опросы имелся прямой умысел, направленный на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека по признакам пола, расы, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе.