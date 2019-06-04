Выявлена связь между размером страны и уровнем коррупции

Определена зависимость уровня коррупции в государстве от размера страны. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Всемирного банка

Эксперты пришли к выводу, что крупные страны предрасположены к более высокому уровню коррупции, и посоветовали властям стран с большой территорией усиливать мониторинг и тяжесть наказания для коррумпированных чиновников. В то же время они отметили, что не могут объяснять механизм выявленной ими зависимости.

По мнению исследователей, в больших странах более эффективная бюрократия, что способствует снижению коррупции, однако борьбу с преступлением затрудняют большая культурная и языковая гетерогенность. Также отмечается, что административные расходы растут пропорционально размеру территории.

Исследование базировалось на опросе предпринимателей из 135 государств, работающих в 48 тысячах компаний. Респонденты сообщали о размере как крупных, так и мелких взяток, уплачиваемых бизнесом чиновникам с 2008 по 2016 год.