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Выявлена связь между размером страны и уровнем коррупции 

Lenta.ru + ещё 2 34 минуты назад
Фото: ТАСС
Определена зависимость уровня коррупции в государстве от размера страны. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Всемирного банка.
Эксперты пришли к выводу, что крупные страны предрасположены к более высокому уровню коррупции, и посоветовали властям стран с большой территорией усиливать мониторинг и тяжесть наказания для коррумпированных чиновников. В то же время они отметили, что не могут объяснять механизм выявленной ими зависимости.
По мнению исследователей, в больших странах более эффективная бюрократия, что способствует снижению коррупции, однако борьбу с преступлением затрудняют большая культурная и языковая гетерогенность. Также отмечается, что административные расходы растут пропорционально размеру территории.
Исследование базировалось на опросе предпринимателей из 135 государств, работающих в 48 тысячах компаний. Респонденты сообщали о размере как крупных, так и мелких взяток, уплачиваемых бизнесом чиновникам с 2008 по 2016 год.
В январе главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев рассказал, что уровень коррупции в России гораздо выше, чем принято считать. По его словам, Россия отстает от стран с сопоставимым уровнем дохода по ключевым параметрам. Главные из них: эффективность правительства, качество госрегулирования, верховенство права и контроль над коррупцией.
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Социология , Наука , Сергей Гуриев , Всемирный Банк , Европейский банк реконструкции и развития
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