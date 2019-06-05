Появился рейтинг популярности Зеленского на Украине

Данные опроса показали, что половина населения Украины довольна деятельностью главы государства Владимира Зеленского . Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на социологическую группу "Рейтинг".

Как отмечается, около 40% респондентов не смогли дать оценку украинскому лидеру.

"Только 11% — противоположного мнения", — говорится в тексте опроса.

Также, согласно опросу, деятельность бывшего президента страны Петра Порошенко положительно оценили 16% опрошенных, отрицательно — 80%.

Работой премьер-министра Украины Владимира Гройсмана довольны 19%, а недовольны — 76%. Кроме того, деятельность Рады не одобряют 90% респондентов.

В опросе участвовали две тысячи совершеннолетних респондентов по всей Украине, кроме самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.