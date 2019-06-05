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Появился рейтинг популярности Зеленского на Украине 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Данные опроса показали, что половина населения Украины довольна деятельностью главы государства Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на социологическую группу "Рейтинг".
Как отмечается, около 40% респондентов не смогли дать оценку украинскому лидеру.
"Только 11% — противоположного мнения", — говорится в тексте опроса.
Также, согласно опросу, деятельность бывшего президента страны Петра Порошенко положительно оценили 16% опрошенных, отрицательно — 80%.
Работой премьер-министра Украины Владимира Гройсмана довольны 19%, а недовольны — 76%. Кроме того, деятельность Рады не одобряют 90% респондентов.
В опросе участвовали две тысячи совершеннолетних респондентов по всей Украине, кроме самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
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Социология , В мире , Украина , Выборы на Украине , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Гройсман
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