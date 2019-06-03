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Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе 

Lenta.ru + ещё 18 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Следующая рабочая неделя в России будет сокращенной. Об этом «Российской газете» напомнили в Роструде.
По словам представителя ведомства, это связано с празднованием Дня России, который выпадает на среду. Так, 11 июня россиян ожидает сокращенный день, 12 июня — выходной, а остаток недели — 13 и 14 июня — будет рабочим.
Ранее сообщалось, что будущие новогодние каникулы составят восемь дней, а не десять, как было в нынешнем и предыдущем годах. Изменения связаны с тем, что 30 и 31 декабря в этот раз выпадают на будни. Таким образом, россияне будут отдыхать с 1 по 8 января. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что сокращение новогодних праздников произойдет из-за переноса майских выходных, который нужен для рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней.
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Социология , Погода , Татьяна Голикова , Роструд , "Российская газета"
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