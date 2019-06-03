Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

Следующая рабочая неделя в России будет сокращенной. Об этом «Российской газете» напомнили в Роструде

По словам представителя ведомства, это связано с празднованием Дня России, который выпадает на среду. Так, 11 июня россиян ожидает сокращенный день, 12 июня — выходной, а остаток недели — 13 и 14 июня — будет рабочим.