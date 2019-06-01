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ВЦИОМ может начать платить респондентам за участие в опросах 

BFM.RU + ещё 23 12 минут назад
Фото: ТАСС
Участников опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения в скором будущем будут материально поощрять. Это не исключил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
«Я не исключаю, что, когда мы всех опросим и не по одному разу, исчезнут звонки и письма с призывами опросить, когда этот эффект новизны, эффект желания поделиться своим мнением сойдет на нет, вот тогда, наверное, придется нам и какие-то материальные стимулы включать», — сказал Федоров в эфире радиостанции «Вести. ФМ». По его словам, ВЦИОМ уже тестировал возможность поощрения за ответы на опросы, однако в такой форме работы есть и минусы.
«Если человек получает деньги за участие в опросе, у него возникает ответное чувство благодарности и он не хочет сказать что-то, что нас расстроит, пойдет вопреки ожиданиям. И он уже отвечает не то, что он думает, а то, что, как ему кажется, должен думать», — добавил Федоров.
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Социология , Валерий Федоров , ВЦИОМ
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