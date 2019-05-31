Исследование показало, куда чаще всего берут на работу пенсионеров

Компании, работающие в области промышленности и производства, а также в строительстве, более лояльны к пенсионерам и чаще берут их на работу, следует из результатов опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть — 26% в 2019 году. Отмечается, что 38% отечественных компаний лояльны соискателям пенсионного возраста, еще в 36% компаний пенсионеров принимают иногда, руководствуясь их уровнем квалификации и состоянием здоровья.

"Среди организаций разных отраслей наиболее лояльны соискателям пенсионного возраста производственные предприятия: на общих основаниях возрастных кандидатов рассматривает каждая вторая промышленная компания. Главное условие, по словам респондентов, — "соответствие квалификационным требованиям", — показало исследование.

Отмечается, что принимают на работу пенсионеров 50% респондентов-представителей промышленности, 45% — строительства и недвижимости, 36% — сферы услуг, 33% — продаж. Реже всех о том, что принимают на работу пенсионеров, говорили в компаниях сферы информационных технологий (22%). Принимая подобные решения, как отмечается в исследовании, IT-компании руководствуются тем, что "с кандидатами данного возраста проблематично работать".

Сервис провел среди представителей 500 работодателей опрос о подборе специалистов пенсионного возраста с 1 по 26 мая 2019 года.