Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Исследование показало, куда чаще всего берут на работу пенсионеров 

РИА Новости 46 минут назад
Компании, работающие в области промышленности и производства, а также в строительстве, более лояльны к пенсионерам и чаще берут их на работу, следует из результатов опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть — 26% в 2019 году. Отмечается, что 38% отечественных компаний лояльны соискателям пенсионного возраста, еще в 36% компаний пенсионеров принимают иногда, руководствуясь их уровнем квалификации и состоянием здоровья.
"Среди организаций разных отраслей наиболее лояльны соискателям пенсионного возраста производственные предприятия: на общих основаниях возрастных кандидатов рассматривает каждая вторая промышленная компания. Главное условие, по словам респондентов, — "соответствие квалификационным требованиям", — показало исследование.
Отмечается, что принимают на работу пенсионеров 50% респондентов-представителей промышленности, 45% — строительства и недвижимости, 36% — сферы услуг, 33% — продаж. Реже всех о том, что принимают на работу пенсионеров, говорили в компаниях сферы информационных технологий (22%). Принимая подобные решения, как отмечается в исследовании, IT-компании руководствуются тем, что "с кандидатами данного возраста проблематично работать".
Сервис провел среди представителей 500 работодателей опрос о подборе специалистов пенсионного возраста с 1 по 26 мая 2019 года.
Последние новости
«Судьба мира решится в ближайшие годы». Далай-лама о надеждах на Россию Космонавты забрали полотенце, которое висело космосе десять лет Мигранты, ехавшие во Францию, оказались на Украине и очень удивились
Комментарии1
Социология , Видео , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отмена роуминга и ОСАГО: как изменится жизнь россиян4
Россия определилась с Арктикой2
Названа дата «прямой линии» Путина91
Трамп придумал новый способ борьбы с мигрантами
Зеленский поставил на место наглую журналистку2
Видео
03:05
Путин дал старт приостановке ДРСМД
Политика
00:28
Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию
Армия
01:24
Стала известна мечта умершей на ЕГЭ школьницы
Общество
01:24
Несли в класс на руках: первая жертва ЕГЭ
Происшествия Статьи
00:35
Водитель автобуса избил безбилетного школьника
Происшествия
00:28
В метро заметили «клона» Роберта Дауни-младшего
Новости Москвы
02:49
Диетологи оценили совет Онищенко «жить впроголодь»
Общество
01:17
«Дело закрыто!»: Трамп обрадовался отставке Мюллера
В мире Статьи
00:42
У Путина вырос рейтинг
Политика Социология
01:14
Ракетный удар Су-34 показали на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение