Глава ВЦИОМ назвал причину падения рейтинга Путина

Россияне не верят в то, что завтра будет лучше, чем сегодня, а на общественные настроения сильное воздействие оказывает «эффект черных очков» — именно этим можно объяснить падение личного рейтинга Владимира Путина , считает глава ВЦИОМ Валерий Федоров . Об этом эффекте также говорят и во властных структурах и, кроме того, разрабатывают стратегию, как бороться с его негативными последствиями.

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров прокомментировал падение рейтинга президента России Владимира Путина.

По его мнению, причина подобного явления в том, что россияне «не верят в то, что жизнь завтра будет лучше, чем сегодня». Об этом Федоров заявил в передаче «Hard Day's Night» в эфире телеканала «Дождь».

Он отметил, что доходы в стране не выросли за последние пять лет. Именно в этом и кроется главная причина отношения россиян к власти, считает Валерий Федоров.

По мнению главы ВЦИОМа, влияние на настроение людей также оказала и пенсионная реформа 2018 года. Ожидания россиян касательно роста доходов не оправдались, отмечает Федоров.

«Нам показали — нет, в будущем мы просто будем больше работать за те же деньги, — отметил он. — Мы назвали это «эффектом черных очков», которые наши соотечественники надели тогда и с тех пор не снимают».

«Эффект черных очков», о котором говорит Федоров, объясняет склонность воспринимать негативно происходящие в стране процессы.

«Газета.Ru» ранее уже писала, что власти рассматривают методы борьбы с «эффектом черных очков» в формировании общественных настроений. Такое словосочетание в разговоре с изданием употребили сразу несколько источников, среди которых — высокопоставленный собеседник, источники в аппарате «Единой России» и близкие к руководству партии, а также в администрации президента . В АП сравнивают подобное явление с «общественной депрессией».

Причем именно пенсионная реформа стала одной из причин появления эффекта. После этого правительственного решения рейтинг президента несколько просел. В настоящий момент, по данным ВЦИОМ, личный рейтинг президента Владимира Путина составляет 31,7%. В то же время деятельность президента как института государственной власти одобряют почти 66% респондентов.

Негативному восприятию действительности способствуют и экономические показатели: реальные располагаемые доходы россиян с 2013 года упали на 8,3%. Росстат дает и вовсе угнетающие цифры — более 80% российских семей испытывают трудности с приобретением необходимого минимума товаров. Другим фактором является повышение НДС.

При этом осведомленный источник «Газеты.Ru», близкий к Кремлю,

не ждет сильного ухудшения результатов для власти по итогам ближайшего единого дня голосования, который в этом году приходится на 8 сентября. По его словам, недовольство пенсионной реформой в регионах отошло на второй план, и «эффект черных очков» постепенно сходит на нет.

Это, впрочем, не касается сельских жителей, чьи пенсии примерно равны зарплате, а также специалистов в малых городах — для обеих групп граждан пенсия была неплохой прибавкой к доходам, а потому тот факт, что ее придется ждать дольше, не вызывает положительных эмоций.

«С одной стороны, общество не хочет отказываться от ожиданий, надежд, не хочет снижать на будущее планку жизненных стратегий для себя и своих детей, даже если в окружающей социально-экономической действительности «что-то пошло не так». А власть одновременно не может ничего предложить или сделать, чтобы вернуть траекторию роста и веру в позитив», — считает председатель совета директоров ИСЭПИ Дмитрий Бадовский.

Следующий шаг, который должны предпринять власти — это успешный запуск национальных проектов и их масштабное финансирование, считает эксперт. Таким образом правительство сможет сократить тот самый разрыв ожиданий и реальных возможностей.

Именно об этом говорил и Владимир Путин на последнем заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Людям неинтересны абстрактные обещания, ведомственные планы или графики, разного рода технические вопросы — это все наши с вами вопросы, а не граждан, которые ожидают конкретных результатов. Им не важно, как согласовывали, когда перечисляли средства на те или иные мероприятия. Гражданам важен результат, и не в отдаленном будущем, а сейчас», — сказал президент.

Другой источник «Газеты.Ru» считает, что на сегодняшний день у власти достаточно «ресурса» для поддержания или даже улучшения общественного настроения. Его должно хватить и на будущий политический транзит в 2024 году.

При этом собеседник «Газеты.Ru» предупреждает, что правительству стоит воздержаться от мер, подобных повышению пенсионного возраста. Ситуация может стать еще серьезнее, если доходы россиян вновь окажутся под угрозой.

Впрочем, по словам источника, в администрации президента понимают это и выступают против подобных мер.

Впрочем, в Кремле продумывают стратегию борьбы с «эффектом черных очков». Высокопоставленный источник «Газеты.Ru» говорил, что переломить ситуацию может помочь «поток позитивной информации».