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Глава ВЦИОМ объяснил падение рейтинга президента Путина 

Ura.Ru + ещё 1 20 минут назад
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров считает, что рейтинг главы государства Владимира путина снизился в связи с неверием россиян в то, что жизнь может стать лучше.
«А что значит жить лучше? Это значит: когда начнут расти наши доходы? По данным статистиков, — им, правда, сегодня немногие верят — последние пять лет наши доходы не растут», — рассказал Федоров в интервью телеканалу «Дождь». Глава ВЦИОМ отметил, что у россиян вызывает недоумение тот факт, что кризис закончился в 2016 году, однако жить лучше не стало. «Люди не верят в то, что завтра будет лучше жить, чем сегодня. Если бы такая вера была, то многие проблемы, которыми полна наша жизнь, как и жизнь любых людей в любой стране, воспринимались легче», — добавил Федоров.
Статистика показывает, что пенсионная реформа «носила символический характер», отмечает глава ВЦИОМ. По его словам, для россиян оказались перечеркнуты такие ожидания, как лучшая медицина, образование, социальное обеспечение. «Нам показали — нет, в будущем мы просто будем больше работать за те же деньги», — говорит Федоров. Разочарование в пенсионной реформе статистики назвали «эффектом черных очков», которые россияне не снимают с момента запуска непопулярной пенсионной реформы.
По последним данным президенту РФ Владимиру Путину доверяют лишь 31,7% респондентов, что стало минимумом с января 2006 года.
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Социология , Валерий Федоров , Владимир Путин , ВЦИОМ
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