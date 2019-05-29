Глава ВЦИОМ объяснил падение рейтинга президента Путина

«А что значит жить лучше? Это значит: когда начнут расти наши доходы? По данным статистиков, — им, правда, сегодня немногие верят — последние пять лет наши доходы не растут», — рассказал Федоров в интервью телеканалу «Дождь». Глава ВЦИОМ отметил, что у россиян вызывает недоумение тот факт, что кризис закончился в 2016 году, однако жить лучше не стало. «Люди не верят в то, что завтра будет лучше жить, чем сегодня. Если бы такая вера была, то многие проблемы, которыми полна наша жизнь, как и жизнь любых людей в любой стране, воспринимались легче», — добавил Федоров.

Статистика показывает, что пенсионная реформа «носила символический характер», отмечает глава ВЦИОМ. По его словам, для россиян оказались перечеркнуты такие ожидания, как лучшая медицина, образование, социальное обеспечение. «Нам показали — нет, в будущем мы просто будем больше работать за те же деньги», — говорит Федоров. Разочарование в пенсионной реформе статистики назвали «эффектом черных очков», которые россияне не снимают с момента запуска непопулярной пенсионной реформы.