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В Косово хотят снять иммунитет с российского сотрудника ООН 

BFM.RU + ещё 31 29 мая 2019
Фото: runews24.ru
Прокуратура Косово попросила власти анклава обратиться в ООН с просьбой о снятии дипломатического иммунитета с российского сотрудника Миссии ООН Михаила Краснощекова. Об этом сообщает РИА Новости.
Накануне россиянин был задержан во время операции косовского спецназа. Против Краснощекова и еще семерых человек хотят возбудить уголовное дело о воспрепятствовании должностному лицу и групповом совершении преступления.
Михаил Краснощеков, задержанный и освобожденный 28 мая, получил серьезные травмы головы и был госпитализирован. Сегодня врачи сообщили о планах перевести его на лечение в Белград.
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