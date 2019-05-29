В Косово хотят снять иммунитет с российского сотрудника ООН

Прокуратура Косово попросила власти анклава обратиться в ООН с просьбой о снятии дипломатического иммунитета с российского сотрудника Миссии ООН Михаила Краснощекова. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне россиянин был задержан во время операции косовского спецназа. Против Краснощекова и еще семерых человек хотят возбудить уголовное дело о воспрепятствовании должностному лицу и групповом совершении преступления.

Михаил Краснощеков, задержанный и освобожденный 28 мая, получил серьезные травмы головы и был госпитализирован. Сегодня врачи сообщили о планах перевести его на лечение в Белград.