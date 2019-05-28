Экономика счастья: ученый выяснил, что счастье не в деньгах

Уровень счастья в обществе не связан напрямую с распределением доходов, к своему удивлению выяснил сотрудник Центрального экономико-математического института РАН и директор научных исследований исследовательского института «Диалог цивилизаций» Вениамин Попов.

Украина, Камерун, Колумбия, Египет, Он обнаружил, что если в богатых странах снижение неравенства влечет увеличение уровня счастья, то в бедных странах ( Болгария Иран ) наблюдается парадокс — неравенство в доходах повышает уровень счастья.

Возможно, люди смотрят на таких успешных людей и чувствуют себя лучше, потому что понимают, что стать богатым в принципе может каждый, полагает Попов в своей довольно сложной и запутанной работе «Миллиардеры, миллионеры, неравенство и счастье».

Его исследование публикует РБК.

В странах же с высоким уровнем дохода повышение неравенства вызывает снижение уровня счастья. Наиболее яркий пример — США , где в последние годы повысились показатели неравенства в доходах, а индикаторы счастья ухудшились.

России в 2018 году 2018 году на 3% населения приходилось 89% всех финансовых активов, 92% всех банковских вкладов и 89% всех наличных сбережений. Страна находится примерно на границе, за которой повышение неравенства уже не вызывает увеличения уровня счастья, считает Попов.

Что это состояние именно пограничное, говорит реакция общественного мнения на любые события, уровень неравенства увеличивающие. Достаточно вспомнить вызвавшие негативный общественный резонанс прошлогодние решения российских властей предоставить преференции миллиардерам, попавшим под западные санкции.

Ранее ВШЭ опубликовала доклад, в котором говорится. что Россия в 2017 году прошла самый низкий уровень социальной дифференциации с 2006 года, но с 2018 года неравенство опять начало, и эта динамика сохранится в 2019-м.

Автор доклада «Миллиардеры, миллионеры, неравенство и счастье» Вениамин Попов был во вторник недоступен для комментариев.

Разрыв в социально-экономическом положении россиян уже и сейчас безобразно велик, что является постоянным источником общественной напряженности, сказал «Ридусу» замгендиректора Международного центра развития регионов Олег Столяров.

Самый вопиющий пример такого разрыва — это Москва, где, по официальным данным, уровень дохода самых бедных и самых богатых жителей отличается в 40 раз, а на самом деле, я думаю, превышает 100, — сказал он.

Этот дисбаланс измеряется так называемым коэффициентом Джини (по имени автора, итальянца Коррадо Джини, предложившего этот показатель в 1912 году): он показывает соотношение доходов 10% самых бедных и 10% самых богатых жителей страны. По данным ЦРУ, индекс Джини в целом по России составляет 41,2%, с четким делением на Москву и всё остальное.

Москва ведет себя в точности как черная дыра, и пытаться изменить характер ее «поведения» административными методами — точно такая же затея, обреченная на провал, говорит бывший директор НИИ Генплана Москвы, профессор МАРХИ Сергей Ткаченко

Роль Москвы в точности отражает существующую в России модель экономики.

Москва притягательна не в силу своих красот, а потому что для 99% населения это единственный доступный социальный лифт.

«Для талантливых людей из провинции Москва — это часто вообще не самоцель, а ступенька, чтобы потом уехать еще дальше, за границу. Потому что людям, не имеющим прямого отношения к нефтяным скважинам, в России реализовать себя почти что негде, — сказал он «Ридусу».

При этом хотя в России сегодня насчитывается около 20 млн человек, живущих ниже официального уровня бедности, проведенный в октябре прошлого года опрос показал, что в стране выросла доля тех, кто считает свое положение в обществе «выше среднего».