Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Равных прав для гее захотела почти половина россиян 

360tv.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Почти половина россиян выступает за равные права для геев и лесбиянок. Социологи все чаще фиксируют рост толерантности, который может объясняться снижением эффекта от информационной кампании вокруг закона о гей-пропаганде.
Как показало исследование «Левада-центра», на которое ссылается РБК, 47% россиян ответили утвердительно на вопрос, должны ли пользоваться ЛГБТ такими же правами, как и граждане традиционной сексуальной ориентации. Против выступили 43%. Выше показатель толерантности поднимался только в 2005 году, тогда утвердительно ответили 51% респондентов.
«Эта эмоция ушла, так как про нее не говорят по телевизору, она вернулась в типичные консервативные субкультуры. Но если завтра снова начнут показывать людей с горящими глазами, которые будут кричать, что кто-то опять развращает тысячелетние моральные устои России, — градус нетерпимости к ЛГБТ снова возрастет», — объяснил результаты опроса политолог Алексей Макаркин.
О негативном отношении к ЛГБТ заявили 56% россиян, нейтрально к ним относятся почти 40%. До 8% выросло количество людей, ответивших, что у них есть знакомые гомосексуалы. Среди последних около 80% относятся к ЛГБТ нейтрально или положительно. Правда, 31% опрошенных сказали, что прекратили бы общение с человеком, если бы узнали, что он гей.
Эксперты заметили, что наибольшую толерантность проявляют молодые люди до 25 лет, жители крупнейших городов, люди с высшим образованием и с хорошим достатком.
Опрос проводили с 18 по 23 апреля по репрезентативной выборке в городах и селах. Всего были опрошены 1625 россиян старше 18 лет из 137 населенных пунктов в 50 субъектах России.
360tv.ru: последние новости
Социологи подсчитали, сколько россиян смотрели финал Евровидения Мнения россиян о ЕГЭ разделились «Неизвестное пугает». Почему россияне боятся геев?
Комментарии6
Социология , Общество , Алексей Макаркин , Левада-центр , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым ответил на призыв НАТО215
Опубликованы снимки из удаленного Instаgrаm жены Зеленского17
«Покиньте Крым»: В НАТО обратились к России1276
«Готов отдать жизнь»: Саакашвили обратился к Зеленскому9
«Пусть карикатуры походят на него»: Кремль о ток-шоу BBC с Путиным9
Видео
01:11
К войне готовы. Зеленскому пророчат провал на переговорах с РФ
В мире Политика
03:04
Президент Грузии ждет от Путина первого шага
Политика В мире
00:18
Дождались! «Евровидение» вводит санкции
Шоу-бизнес Статьи
02:12
«Дышать было нечем, кому-то стало плохо»
Происшествия
04:16
«ООН не должна терпеть»: Россию выгоняют из Совбеза
В мире Статьи
00:31
Разоблаченные ФСБ националисты попали на видео
Происшествия
01:00
Егор Крид задолжал налоговой
Шоу-бизнес
00:08
Опубликованы снимки из удаленного Instаgrаm жены Зеленского
В мире Украина
02:58
Москвичам пообещали резкое похолодание
Погода Новости Москвы
01:08
Референдум по России: о чем Зеленский спросит украинцев
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение