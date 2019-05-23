Равных прав для гее захотела почти половина россиян

Почти половина россиян выступает за равные права для геев и лесбиянок. Социологи все чаще фиксируют рост толерантности, который может объясняться снижением эффекта от информационной кампании вокруг закона о гей-пропаганде.

Как показало исследование «Левада-центра» , на которое ссылается РБК, 47% россиян ответили утвердительно на вопрос, должны ли пользоваться ЛГБТ такими же правами, как и граждане традиционной сексуальной ориентации. Против выступили 43%. Выше показатель толерантности поднимался только в 2005 году, тогда утвердительно ответили 51% респондентов.

«Эта эмоция ушла, так как про нее не говорят по телевизору, она вернулась в типичные консервативные субкультуры. Но если завтра снова начнут показывать людей с горящими глазами, которые будут кричать, что кто-то опять развращает тысячелетние моральные устои России, — градус нетерпимости к ЛГБТ снова возрастет», — объяснил результаты опроса политолог Алексей Макаркин.

О негативном отношении к ЛГБТ заявили 56% россиян, нейтрально к ним относятся почти 40%. До 8% выросло количество людей, ответивших, что у них есть знакомые гомосексуалы. Среди последних около 80% относятся к ЛГБТ нейтрально или положительно. Правда, 31% опрошенных сказали, что прекратили бы общение с человеком, если бы узнали, что он гей.

Эксперты заметили, что наибольшую толерантность проявляют молодые люди до 25 лет, жители крупнейших городов, люди с высшим образованием и с хорошим достатком.

Опрос проводили с 18 по 23 апреля по репрезентативной выборке в городах и селах. Всего были опрошены 1625 россиян старше 18 лет из 137 населенных пунктов в 50 субъектах России.