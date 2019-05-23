Засудили: Россияне отреагировали на оценки Лазарева

Финал Евровидения 2019 года состоялся в Тель-Авиве в субботу. Представитель России Сергей Лазарев получил 244 балла по результатам голосования зрителей и 125 по результатам голосования жюри и стал третьим.

По мнению 37% участников опроса ВЦИОМа, оценки певца скорее необъективны. 25% считают их скорее объективными, а 38% затруднились ответить на вопрос.

Голосование профессионального жюри сочли скорее необъективным 66% респондентов, а подсчет итогов голосования зрителей — 34%. 36% опрошенных сочли таковой процедуру выбора Лазарева представителем России на Евровидении-2019.

Кроме того, 27% участников опроса затруднились ответить, кто представлял Россию на Евровидении в этом году, а 2% назвали неправильную фамилию.

Наконец, опрос центра показал, что в 2019-м Евровидение смотрели 22% граждан.