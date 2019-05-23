Екатеринбургская епархия оценила опрос ВЦИОМ о храме

Екатеринбургская епархия прокомментировала результаты опроса ВЦИОМ о строительстве храма святой Екатерины. По мнению её представителей, оценка связана с «определённой напряжённостью» в обществе.

Как указывается в заявлении, «опрос, проведённый во время обострения ситуации, когда сторонам не дана возможность предоставить аргументы, не может отражать действительного положения дел».

В епархии полагают, что проведённое исследование представляет собой лишь «небольшой срез, который скорее отражает ещё совсем недавнюю „перегретость“ общества».

Согласно опросу ВЦИОМ, большинство жителей Екатеринбурга считают неудачным выбор места для строительства храма в сквере.