Социологи выяснили отношение россиян к «Ночи музеев»

Большинство (74%) россиян считают, что всероссийская акция "Ночь музеев" повышает интерес к выставкам, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ

Согласно исследованию, три четверти (74%) опрошенных полагают, что акция "Ночь музеев" способствует повышению интереса к выставкам, 19% уверены, что интерес населения не зависит от акции, 7% затруднились ответить.

Опрос ВЦИОМ показал, что впервые посетить одно из мероприятий акции в этом году планируют 9% опрошенных, еще 7% собираются принять участие в "Ночи музеев" уже не в первый раз.

Наибольшей популярностью у участников будущей акции пользуются художественные (48%), краеведческие (46%) и исторические (44%) музеи.

Среди основных причин отказа от участия в акции оказались нехватка свободного времени (29%) и отсутствие мероприятия в месте проживания респондентов (28%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 15 мая 2019 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.