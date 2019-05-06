Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВЦИОМ: почти половина россиян не представляет свою жизнь без интернета 

ТАСС 1 час назад
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что почти половина россиян (48%) с трудом представляют, как жить без активности в интернете. Об этом свидетельствуют данные исследования ВЦИОМ, поступившие в распоряжение ТАСС.
"Гипотетическая ситуация полного исчезновения интернета не вызовет паники среди половины пользователей: 24% сказали, что в этом случае в их жизни ничего не изменится, 27% — что влияние будет крайне слабым, — говорится в исследовании. — Вместе с тем, для 48% это станет серьезным испытанием — с 2017 года (32%) эта доля заметно выросла. 37% признались, что их жизнь существенно изменится, однако они смогут приспособиться, 11% — что они не представляют повседневности без возможности выйти в сеть".
По данным ВЦИОМ, на сегодняшний день доля интернет-пользователей в России довольно высокая — 84% соотечественников с той или иной периодичностью пользуются интернетом. При этом 69% выходят в сеть ежедневно, 13% — несколько раз в неделю или месяц и 2% — крайне редко. Наиболее активную аудиторию составляют молодые люди в возрасте 18-24 (99% пользуются интернетом ежедневно), высокообразованные (78%) и материально обеспеченные (73%), москвичи и петербуржцы, а также жители городов-миллионников (по 78%). Ни к каким интернет-ресурсам не обращаются 16% респондентов.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 18 апреля 2019 года, в нем приняли участие россияне в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
ТАСС: последние новости
Эксперты выяснили, в каких российских городах люди больше всего довольны жизнью Песков назвал очевидной победу Зеленского на выборах СМИ: большинство японцев испытывает теплые чувства к новому императору
Комментарии5
Социология , Видео , Интернет , ВЦИОМ , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Все возмущались»: О квартире Зеленских в Крыму5
«Благодаря им остался жив»7
Среди погибших при ЧП в Шереметьево оказался иностранец4
Потренируются вместе: РФ и США условились о сотрудничестве
ЧП с Superjet-100: Опубликован список выживших61
Видео
Россию обвинили в разрушении Совета Европы
Политика Конфликты
Опубликовано самое детальное изображение Вселенной
Наука и техника
Разобраться с дольщиками: депутат пострелял из автомата
Происшествия
Избиение журналистки РФ в Париже попало на видео
Происшествия
Помпео: Россия должна убраться из Венесуэлы
В мире
Сорвать «Евровидение»: боевики дали обещание
В мире Ближний Восток
«Россия снова стала Россией и Третьим Римом»
В мире
В Москву придет июльская жара
Погода Новости Москвы
«Неуместно»: инаугурацию Зеленского могут отменить
Украина В мире
Взрывы и обстрелы: «Евровидение» отменят?
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение