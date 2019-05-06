Цифра дня: Сколько россиян не могут жить без интернета?

Телефонный опрос проводили 18 апреля текущего года. В нём участвовали 1,6 тысяч россиян в возрасте от 18 лет. Респондентов попросили представить гипотетическую ситуацию полного исчезновения интернета и оценить свою реакцию. 48% россиян признались, что для них это станет серьёзным испытанием, 24% — что в их жизни ничего не изменится, а 27% отметили, что отсутствие интернета слабо скажется на их жизни. Около 37% опрошенных решили, что смогут приспособиться к данному обстоятельству. Лишь 11% заявили, что их повседневная жизнь невозможна без доступа в сеть.

Согласно данным ВЦИОМ, 84% россиян так или иначе пользуются интернетом. 69% из них ежедневно выходят в сеть, 13% — несколько раз в неделю или месяц, 2% — ещё реже. Среди людей в возрасте от 18 до 24 лет доля активных интернет-пользователей равна 99%.