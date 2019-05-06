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Почти 70% россиян выходят в интернет ежедневно, показал опрос 

РИА Новости + ещё 10 56 минут назад
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Интернетом пользуются с той или иной периодичностью 84% россиян, при этом 69% выходят в сеть ежедневно, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Согласно исследованию, 99% опрошенных молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет заходят в интернет каждый день: 74% проводят в интернете более четырех часов ежедневно, 25% — менее четырех.
Также опрос ВЦИОМ показал, что 84% респондентов всех возрастов с той или иной периодичностью пользуются интернетом, из них 69% выходят в сеть ежедневно, 9% несколько раз в неделю. Кроме того, 16% рассказали, что совсем не пользуются интернетом.
По данным опроса, жизнь 75% пользователей, по их мнению, так или иначе изменится в случае исчезновения интернета, 37% рассказали, что их жизнь существенно изменится, но они смогут приспособиться, 11% заявили, что не представляют повседневности без возможности выйти в сеть.
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе подписал закон об устойчивом рунете, направленный на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 18 апреля 2019 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет методом опроса телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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Социология , Видео , Интернет , Владимир Путин , ВЦИОМ , РИА Новости , Москва
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