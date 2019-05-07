Россияне заподозрили чиновников в занижении доходов

Примерно три четверти россиян считают, что чиновники, сенаторы и депутаты скрывают в ежегодных декларациях данные о настоящих доходах и имуществе. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра» , передает «Интерфакс».

Согласно данным опроса, 37 процентов россиян полагают, что чиновники указывают в декларациях «ничтожно малую» часть доходов. Еще 40 процентов опрошенных заявили, что в документах указывается только часть состояния высокопоставленных лиц. Три процента респондентов ответили, что госслужащие указывают полные сведения о своем имуществе и доходах.

Несмотря на это, удовлетворены возбуждением уголовных дел в отношении высокопоставленных лиц всего 34 процента опрошенных. Еще 40 процентов заявили, что относятся к этому равнодушно.

Опрос проведен 18-23 апреля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1625 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах России.