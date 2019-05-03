Названы города РФ с наиболее и наименее довольными жизнью гражданами

В целом по стране стало меньше полностью или в основном довольных своей жизнью граждан. К началу 2019 года таковых было более 80 процентов, сейчас стало на 7 процентов меньше.

Опрос показал, что больше всего счастливых россиян проживает во Владивостоке (87 процентов населения), Томске (86), Липецке и Оренбурге (по 85). В Череповце, Грозном и Чите их по 84 процента. Столица от этих городов несильно, но все же отстает: показатель составляет 82 процента.

Гораздо меньше удовлетворены своей жизнью россияне во Владикавказе (63 процента), Хабаровске (69), Воронеже, Петрозаводске и Ярославле (по 70 процентов). Продолжают этот список Магнитогорск, Калуга, Ульяновск, Тамбов, Махачкала.