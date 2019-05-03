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Названы города РФ с наиболее и наименее довольными жизнью гражданами 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Эксперты решили выяснить, насколько россияне довольны своей жизнью. Финансовый университет при правительстве РФ провел исследование в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек в первом квартале 2019 года, сообщает «Российская газета».
В целом по стране стало меньше полностью или в основном довольных своей жизнью граждан. К началу 2019 года таковых было более 80 процентов, сейчас стало на 7 процентов меньше.
Опрос показал, что больше всего счастливых россиян проживает во Владивостоке (87 процентов населения), Томске (86), Липецке и Оренбурге (по 85). В Череповце, Грозном и Чите их по 84 процента. Столица от этих городов несильно, но все же отстает: показатель составляет 82 процента.
Гораздо меньше удовлетворены своей жизнью россияне во Владикавказе (63 процента), Хабаровске (69), Воронеже, Петрозаводске и Ярославле (по 70 процентов). Продолжают этот список Магнитогорск, Калуга, Ульяновск, Тамбов, Махачкала.
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Социология , Общество , Финансовый университет , "Российская газета"
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