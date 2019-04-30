Россияне рассказали, какие начальники им нравятся больше всего

Не менее 83 процентов россиян хотят работать в компании с мягким типом корпоративной культуры. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob , выяснив, какие ценности пропагандируют компании.

Лишь один человек из двадцати опрошенных предпочитает жесткий тип управления. "Хотелось бы заработать!" — поясняют они. А заработать, по их мнению, можно только при менеджменте, который умеет спрашивать с работников результаты. Еще 12 процентов опрошенных не сумели определиться с выбором.

В компаниях с жестким стилем корпоративной культуры превалируют такие цели как власть и успех. Причем для их достижения могут использоваться не всегда корректные методы. В компаниях с мягким стилем управления, напротив, в цене доброта, взаимопомощь, доверие, преданность, поддержка, исключительная честность по отношению к сотрудникам, клиентам и конкурентам. Интересно, что 64 процента менеджеров по персоналу отметили, что работают в компаниях с мягким типом корпоративной культуры. В агрессивных компаниях трудятся в четыре раза меньше эйчаров (менеджеров по персоналу) — 16 процентов.

Мужчины жесткий тип корпоративной культуры выбирают чаще женщин: восемь и два процента соответственно. Среди опрошенных с доходом от 80 тысяч рублей сторонников жесткого типа больше, чем среди респондентов с зарплатой до 50 тысяч: семь и три процента.

Из представителей 23 наиболее популярных профессиональных групп за жесткую корпоративную культуру чаще всего выступали там, где трудится больше мужчин. Так, среди руководителей такой тип предпочитают 12 процентов, а среди мужчин-руководителей — 14 процентов.

Десять процентов менеджеров по продажам хотели бы работать в компании с агрессивной корпоративной культурой. Среди мужчин, занятых в данной сфере, жесткая корпоративная культура ближе 12 процентам. Среди маркетологов и менеджеров по закупкам сторонников жесткого типа корпоративной культуры — по семь процентов. А среди мужчин, занятых в данных сферах, больше — по 11 процентов.

Среди архитекторов, логистов и технологов работать в компании с жестким типом корпоративной культуры предпочли бы по шесть процентов. Среди мужчин-архитекторов каждый десятый — сторонник агрессивного типа. Среди мужчин-логистов таковых восемь процентов, среди технологов — семь процентов.

Доля женщин, поддерживающих жесткую корпоративную культуру, во всех отраслях невысока, чуть больше их в рекламной сфере — шесть процентов.

Не хотят принимать агрессивные принципы бухгалтеры, дизайнеры, переводчики (по два процента). Такого же мнения придерживаются экономисты: всего один процент готов работать в компании с жесткой корпоративной культурой.