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Россияне остались равнодушными к результатам выборов на Украине 

360tv.ru + ещё 2 5 часов назад
Фото: Reuters
Победа Зеленского в президентских выборах особо не тронула сердца российских граждан. Большинство россиян либо вообще не следили за ходом президентской гонки, либо проявили минимум внимания к этому политическому событию.
Согласно данным опроса «Левада-центра», которые привел «Интерфакс», 67% граждан России не проявили внимания к ходу выборов главы украинского государства.
Победа шоумена Зеленского оставила равнодушными 55% россиян.
30% наших соотечественников все же с интересом и вниманием отнеслись к этому событию. 12% из них — с особым вниманием.
55% российских граждан никак не отреагировали на победу Зеленского. Изначально шоумену симпатизировали треть опрошенных, тогда как свою симпатию Порошенко выразили лишь 2% респондентов.
51% принявших участие в опросе считают, что результаты выборов никак не повлияют на жизнь в России.
Опрос был проведен среди 1625 человек в возрасте от 18 лет и старше.
Официальные итоги выборов президента Украины огласят 30 апреля. По данным экзитполов, Зеленский набрал более 70% голосов. Порошенко — почти в два с половиной раза меньше.
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Социология , Общество , Интерфакс
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