Россияне остались равнодушными к результатам выборов на Украине

Победа Зеленского в президентских выборах особо не тронула сердца российских граждан. Большинство россиян либо вообще не следили за ходом президентской гонки, либо проявили минимум внимания к этому политическому событию.

Согласно данным опроса «Левада-центра», которые привел «Интерфакс», 67% граждан России не проявили внимания к ходу выборов главы украинского государства.

Победа шоумена Зеленского оставила равнодушными 55% россиян.

30% наших соотечественников все же с интересом и вниманием отнеслись к этому событию. 12% из них — с особым вниманием.

55% российских граждан никак не отреагировали на победу Зеленского. Изначально шоумену симпатизировали треть опрошенных, тогда как свою симпатию Порошенко выразили лишь 2% респондентов.

51% принявших участие в опросе считают, что результаты выборов никак не повлияют на жизнь в России.

Опрос был проведен среди 1625 человек в возрасте от 18 лет и старше.

Официальные итоги выборов президента Украины огласят 30 апреля. По данным экзитполов, Зеленский набрал более 70% голосов. Порошенко — почти в два с половиной раза меньше.