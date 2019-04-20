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Ученные обнаружили острую нехватку женщин. Счет идет на десятки миллионов 

Ura.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
На Земле не хватает больше 23 млн женщин. Как указано в статье ученых о демографическом дисбалансе, опубликованной газетой Le Figaro, девочки рождались реже в 12 странах мира.
«Такое явление наиболее ярко выражено в Индии и Китае: в период с 1970 по 2017 год соответственно недоставало 11,9 и 10,6 млн девочек», — приводит выдержки из газеты телеканал 360. Исследователи подчеркивают, что на Индию и Китай приходится 38% населения планеты, и именно эти страны являются ответственными за создавшийся дисбаланс.
Дисбаланс возник еще и из-за селективных абортов: родители предпочитают дождаться рождения наследника-мальчика и соглашаются на искусственное прерывание беременности, если считают, что высока вероятность рождения девочки.
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Социология , Другое , Le Figaro , Индия , Китай
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