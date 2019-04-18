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Опрос выявил желание россиян вернуть систему распределения выпускников 

РИА Новости 1 час назад
Порядка 69% россиян хотели бы вернуть систему распределения выпускников вузов, многим кажется привлекательной возможность иметь по окончании университета гарантированное место работы, следует из результатов опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob и имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Как показало исследование, большинство россиян (69%) хотели бы вернуть систему распределения выпускников вузов, против выступает лишь 1 из 10 опрошенных, 21% затруднился с ответом. По мнению респондентов, плюсы системы распределения состоят в том, что "государство покрывает потребность в специалистах и затраты на обучение", "обеспечивается равномерное распределение кадров по регионам", а молодые специалисты "получают место работы с гарантированной зарплатой".
Немногочисленные противники системы распределения указывали, что большая часть студентов получают образование на платной основе, выпускнику может не понравиться работодатель или условия труда, он может оказаться троечником.
"Опрошенные с высшим образованием высказывались в поддержку системы распределения выпускников чаще респондентов, не имеющих вузовского диплома (76% и 61% соответственно). Но больше всего тех, кто ратует за возврат к системе распределения выпускников — среди респондентов старше 50 лет (78%). Молодежь за возврат к системе распределения выпускников выступала реже всех (59%), три из десяти респондентов до 24 лет затруднились с ответом", — говорится в исследовании.
Согласно данным опроса, идея иметь гарантированное рабочее место после выхода из вуза многим кажется привлекательной. "Поиски работы, безусловно, — это выход из зоны комфорта и стрессовая ситуация для специалистов любого возраста. Однако распределение лишает свободы выбора места работы и ломает карьерную траекторию. Для студентов и выпускников гораздо выигрышнее стажировки: их можно совмещать с учебой, за два — три месяца и работодатель, и молодой специалист понимают, насколько выгодно их сотрудничество; большинство прошедших стажировку в итоге получают предложение о трудоустройстве", — отмечается в исследовании.
Исследование проводилось 27-29 марта среди 2,5 тысячи респондентов старше 18 лет в 266 населенных пунктах во всех округах России.
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Социология , Видео , Образование , РИА Новости
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