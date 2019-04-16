Сталин становится милее для россиян с каждым годом

Фигуру Сталина никогда (после 1953 года) не одобряло такое число россиян, как в 2019 году, следует из опроса, проведенного «Левада-Центром»

Сегодня Сталина одобряют (или как минимум не осуждают) 77% опрошенных.

С 2008 года количество людей, считающих неоправданными жертвы, которые понес советский народ в сталинскую эпоху, сократилось с 60 до 45%.

Вообще ретроспектива показывает, что в динамике отношения россиян к Сталину есть три периода: негативное восприятие (примерно до 2001—2006), безразличие (2008—2012) и преобладание позитивных оценок (2014—2018).

Юрий Пивоваров. Ностальгия по сталинизму — вещь многослойная, и эти слои состоят из элементов психологии, экономики и даже физиологии, считает директор ИНИОН РАН академик

Первый слой, конечно, психологический. Людям свойственно воспринимать годы их молодости как лучшие в жизни, при этом объективная обстановка в те годы почти никак не влияет на оценку по прошествии десятилетий. Моя мама, например, хорошо помнит 1930-е годы, как тогда за ней ухаживали молодые люди. А массовые голод и репрессии — это был как бы фон, который никак не мешал им радоваться жизни, — вспоминает он.

Это ведет к тому, что сегодня начинает складываться новый культ Сталина, где «вождь народов» представлен неким символом справедливости и порядка.

Например, партия «Коммунисты России» открыто позиционирует себя как сталинистскую. Ее идеологи точно верят в то, что при Сталине советские люди радовались жизни.

Когда мы придем к власти, памятники Сталину будут установлены в каждом городе и его именем будут названы улицы и площади. Просто пока у нас нет денег, чтобы поставить памятники Сталину в каждом населенном пункте, но мы над этим работаем, — сказал ранее «Ридусу» лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин.

Вячеслав Бобков. Дело-то, собственно, не в Сталине, а в том, что люди сравнивают то, какой была жизнь тогда (предположительно-мифологически), и какова она сейчас (реально), говорит гендиректор Всероссийского центра уровня жизни

Люди сравнивают период, когда СССР был на пике своей мощи, когда с ним считались во всем мире, с нынешним периодом в жизни нашей страны. Что люди видят вокруг себя сегодня? Коррупцию, потерю Союза, потерю престижа страны в мире. Эта потеря все больше осознаётся, — сказал он «Ридусу».