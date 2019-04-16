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ВЦИОМ узнал мнение россиян об Ассанже 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Всероссийский центр изучения общественного мнения узнал, что россияне думают об основателе WikiLeaks Джулиане Ассанже.
По мнению 45% россиян, Ассанж продвигает принципы свободы слова и свободы СМИ. 40% считают, что он действовал в интересах всего мира, 57% заявили о желании Ассанжа «открыть глаза мировой общественности на случаи коррупции, преступлений, скандалов», передает РИА «Новости».
О нарушении закона заявили 27% опрошенных. 17% считают, что он сделал это в своих личных интересах, 16% заявили, что Ассанж действовал в интересах отдельных государств и политиков, еще 17% объясняют его действия местью и желанием прославиться.
Отмечается, что «информированность о том, кто такой Джулиан Ассанж, среди россиян невысокая: 45% опрошенных впервые услышали это имя».
Опрос в форме телефонного интервью был проведен 13 апреля среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Опрос проводился по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Напомним, Эквадор отказал Ассанжу в предоставлении политического убежища. Основателя WikiLeaks силой выволокли из здания дипломатического представительства южноамериканской страны в Лондоне, арест произведен по запросу американских властей.
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Социология , Видео , Джулиан Ассанж , Wikileaks , ВЦИОМ , РИА Новости
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