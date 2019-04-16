ВЦИОМ узнал мнение россиян об Ассанже

По мнению 45% россиян, Ассанж продвигает принципы свободы слова и свободы СМИ. 40% считают, что он действовал в интересах всего мира, 57% заявили о желании Ассанжа «открыть глаза мировой общественности на случаи коррупции, преступлений, скандалов», передает РИА «Новости».

О нарушении закона заявили 27% опрошенных. 17% считают, что он сделал это в своих личных интересах, 16% заявили, что Ассанж действовал в интересах отдельных государств и политиков, еще 17% объясняют его действия местью и желанием прославиться.

Отмечается, что «информированность о том, кто такой Джулиан Ассанж , среди россиян невысокая: 45% опрошенных впервые услышали это имя».

Опрос в форме телефонного интервью был проведен 13 апреля среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Опрос проводился по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, Эквадор отказал Ассанжу в предоставлении политического убежища. Основателя WikiLeaks силой выволокли из здания дипломатического представительства южноамериканской страны в Лондоне, арест произведен по запросу американских властей.