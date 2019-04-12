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Россияне назвали самые раздражающие факторы на работе 

Lenta.ru + ещё 5 37 минут назад
Чаще всего россиян на работе раздражает необоснованная критика — об этом высказалась почти половина участников опроса (44 процента), проведенного сервисом Rabota.ru. Данные публикует в пятницу, 12 апреля, РИА Новости.
На втором месте — внезапная дополнительная нагрузка. Она портит настроение чуть более четверти опрошенных (27 процентов). Почти столько же (26 процентов) страдают от собственных ошибок и недочетов.
Каждый четвертый респондент (25 процентов) досадует из-за низкого уровня культуры и воспитания коллег. Пятую строчку антирейтинга (22 процента) заняла неприятная общая атмосфера коллектива.
Выяснилось, что меньше всего россиян угнетают успехи сослуживцев (1 процент), их внешний вид и парфюм (2 процента), совещания (5 процентов) и денежные сборы на подарки или ремонт (6 процентов).
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Социология , Видео , РИА Новости
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