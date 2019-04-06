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Россияне оценили профессиональные возможности женщин 

BFM.RU + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Большинство россиян (74%) верят в то, что женщины могут добиться успеха в любой профессии. Такого же мнения придерживаются 80% руководителей предприятий, свидетельствуют итоги опроса Аналитического центра НАФИ. Их цитирует ТАСС. 42% россиян и 47% представителей бизнеса считают, что мужчины справляются с руководящими функциями лучше женщин. Только 12% россиян и 14% руководителей указали, что женщины лучше мужчин справляются с такими обязанностями. В том, что и женщины, и мужчины в равной степени справляются с обязанностями начальника, уверены 43% россиян и 34% руководителей.
39% россиян заявили, что предпочли бы видеть в качестве своего первого заместителя мужчину, женщине отдают предпочтение 18%, не имеет значения пол работника для 39%. Мнение представителей бизнеса разделилось: 36% хотели бы видеть мужчину, 35% — женщину, для 27% нет разницы, сотрудник какого пола будет им помогать.
Опрос был проведен в феврале 2019 года, в нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет в 50 регионах РФ, а также 500 руководящих сотрудников предприятий в восьми федеральных округах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
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Социология , ИТАР-ТАСС
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