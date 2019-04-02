Россияне не захотели объединяться с белорусами

Россия и Белоруссия не должны объединяться. Об этом говорят данные опроса ВЦИОМ , пишет газета «Известия».

Против объединения высказались 48 процентов опрошенных. Также выяснилось, что 30 процентов респондентов считают сегодняшние связи государств нормальными, 22 процента — дружественными, 15 процентов — хорошими и добрососедскими.

Враждебность отметил каждый сотый опрошенный, на напряженность в отношениях указали девять человек из ста.

Примечательно, что 51 процент респондентов впервые в ходе опроса услышали о планах создать Союзное государство. Телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 15 января 2019 года. Участие в нем приняли 1,6 тысячи человек.

Ранее 2 апреля стало известно, что Россия предоставит Белоруссии кредит в размере до 600 миллионов долларов. Выделенные деньги пойдут на погашения долга по ранее взятым у Москвы кредитам.