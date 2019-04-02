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Россияне не захотели объединяться с белорусами 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Россия и Белоруссия не должны объединяться. Об этом говорят данные опроса ВЦИОМ, пишет газета «Известия».
Против объединения высказались 48 процентов опрошенных. Также выяснилось, что 30 процентов респондентов считают сегодняшние связи государств нормальными, 22 процента — дружественными, 15 процентов — хорошими и добрососедскими.
Враждебность отметил каждый сотый опрошенный, на напряженность в отношениях указали девять человек из ста.
Примечательно, что 51 процент респондентов впервые в ходе опроса услышали о планах создать Союзное государство. Телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 15 января 2019 года. Участие в нем приняли 1,6 тысячи человек.
Ранее 2 апреля стало известно, что Россия предоставит Белоруссии кредит в размере до 600 миллионов долларов. Выделенные деньги пойдут на погашения долга по ранее взятым у Москвы кредитам.
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Социология , Видео , ВЦИОМ , газета "Известия"
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