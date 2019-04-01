Сколько россиян экономят энергоресурсы?

Около 57% российских граждан всегда экономят на потреблении энергоресурсов, пишет РБК. Такой опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 33% граждан экономят энергоресурсы лишь время от времени, а 9% никогда не следят за их расходом.

Среди поколений старше 60 лет и жителей сел доля экономящих выше (68% и 63% соответственно), а среди молодежи (18–24 года) и жителей Москвы и Санкт-Петербурга ниже — 35% и 46%.

В опросе к акции «Час Земли» приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет.