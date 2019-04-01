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Сколько россиян экономят энергоресурсы? 

Inmyroom 1 час назад
Около 57% российских граждан всегда экономят на потреблении энергоресурсов, пишет РБК. Такой опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 33% граждан экономят энергоресурсы лишь время от времени, а 9% никогда не следят за их расходом.
Среди поколений старше 60 лет и жителей сел доля экономящих выше (68% и 63% соответственно), а среди молодежи (18–24 года) и жителей Москвы и Санкт-Петербурга ниже — 35% и 46%.
В опросе к акции «Час Земли» приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет.
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Социология , Видео , ВЦИОМ
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