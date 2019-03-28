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Опрос: россияне назвали самые раздражающие привычки коллег 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Порядка 12% россиян раздражает в коллегах курение и запах табачного дыма, 10% назвали привычку сплетничать самой нервирующей. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.
"Курение — самая раздражающая и неприятная привычка коллег. 12% опрошенных нервируют не только частые отлучки курильщиков, но и сопровождающий их запах табачного дыма. Сплетни и пустые разговоры на рабочем месте раздражают каждого десятого россиянина", — говорится в результатах опроса.
Опрос проводился с 18 по 25 февраля 2019 года в 394 населенных пунктах по всей территории России. В опросе приняли участие 2000 (958 мужчин и 1042 женщины) респондентов старше 18 лет.
Согласно результатам опроса, большинство россиян не раздражают в коллегах какие-либо привычки: об этом сообщили 17% опрошенных (17% мужчин и 16% женщин). Курение и сплетни больше раздражают женщин (13% и 12% соответственно), нежели мужчин (12% и 7%).
Около 5% опрошенных отметили привычки плести интриги и безделье самыми нервирующими в коллегах. Наглость и навязчивость раздражают 4% россиян, столько же недовольны ложью и безответственностью сослуживцев. Постоянные опоздания на работу нервирует 3% респондентов. Беспорядок на рабочем месте, неаккуратность, неопрятный вид, рассеянность и громкий смех раздражают 2% опрошенных.
Порядка 17% назвали другие раздражающие привычки, среди них — агрессия, глупость, зависть, занудство и конфликтность коллег. Некоторых раздражает личное общение в соцсетях и по телефону в рабочее время. 7% затруднились с ответом на поставленный вопрос.
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Социология , ИТАР-ТАСС
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