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Названа наиболее популярная порода собак у жителей Москвы 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: pixabay.com
Самой популярной породой собак у жителей российской столицы стал лабрадор. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные сервиса по выгулу животных, представители которого проанализировали анкеты пользователей.
Отмечается, что около 75% жителей Москвы чаще всего заводят породистых собак.
Самой популярной породой стал лабрадор, второе место занял джек-рассел терьер, третье — вельш-корги.
В свою очередь, менее популярными признаны в том числе голдаст йорки, американские голые терьеры и киргизские борзые.
Сервис также определил самую популярную кличку — Джек.
В январе сообщалось, что в пожарно-спасательном центре Москвы более полугода работает необычный сотрудник — такса Маруся.
Телеканал m24 передавал, что во всех округах столицы проходит ежегодная вакцинация домашних животных от бешенства.
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