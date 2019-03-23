Названа наиболее популярная порода собак у жителей Москвы

Самой популярной породой собак у жителей российской столицы стал лабрадор. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные сервиса по выгулу животных, представители которого проанализировали анкеты пользователей.

Отмечается, что около 75% жителей Москвы чаще всего заводят породистых собак.

Самой популярной породой стал лабрадор, второе место занял джек-рассел терьер, третье — вельш-корги.

В свою очередь, менее популярными признаны в том числе голдаст йорки, американские голые терьеры и киргизские борзые.

Сервис также определил самую популярную кличку — Джек.

В январе сообщалось, что в пожарно-спасательном центре Москвы более полугода работает необычный сотрудник — такса Маруся.

Телеканал m24 передавал, что во всех округах столицы проходит ежегодная вакцинация домашних животных от бешенства.