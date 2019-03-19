Опрос показал отношения россиян к реформам Егора Гайдара

"О работе Егора Гайдара и его команды россияне думают скорее негативно: 44% наших сограждан сказали, что команда Егора Гайдара сознательно разрушала экономику нашей страны и добилась в этом больших успехов", — отмечается в исследовании, поступившем в РИА Новости.

Доля тех, кто считает реформы, начатые в 1992 году правительством Гайдара, разрушительными для экономики РФ значительно выросла за последние годы — с 23% в 0201 году до 44% в 2019 году. При этом 15% опрошенных полагают, что реформы были необходимы, хоть и болезненны.

Согласно опросу, треть россиян (32%) утверждают, что Гайдар и его команда действовали в правильном направлении, но не смогли добиться поставленных целей, причем среди приверженцев непарламентских партий это мнение более распространено (45%).

Уточняется, что Гайдар известен большинству россиян (86%). Опрос показал, что среди людей старшего поколения эта доля достигает 96%. У 31% респондентов, знающих о Гайдаре, экономист-реформатор вызывает безразличие, тогда как у 19% он вызывает недоверие, 18% — разочарование, 13% опрошенных выразили антипатию, а 11% — осуждение.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 18 января. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.